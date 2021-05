Share on Twitter

O prefeito de Tupiratins, Janilson Veras Barbosa, conhecido como coronel Janilson (DEM), foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UYI), após sofrer um AVC.

da redação

A família informou que ele está intubado, no hospital da Unimed em Palmas. Janilson já foi comandante-geral da PM, no Tocantins e Secretário de Segurança Pública. Segundo as informações da família, o prefeito está em observação.