Como únicas instituições de crédito de vários municípios, cooperativas colaboram para o desenvolvimento de comunidades tocantinenses.

Quando se fala em cooperativismo de crédito, fala-se em mais do que operações financeiras. São mais de 40 mil tocantinenses que acreditam no modelo cooperativista de crédito para gerir suas finanças e desenvolver suas regiões com um modelo de negócio transformador. Por isso, o Sistema OCB/TO celebra junto às cooperativas presentes no estado, Sicoob Tocantins, Sicoob UniCentro Br e Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito, comemorado, neste ano, no dia 21 de outubro.

O Sicoob Tocantins, cooperativa de crédito genuinamente tocantinense, conta hoje com cerca de 10 mil cooperados. A cooperativa dispõe de agência digital e está presente em 14 municípios do Tocantins, tendo como sede o município de Paraíso. “Além dos recursos do município ficarem na comunidade, o Sicoob Tocantins proporciona aos seus associados o desenvolvimento das suas atividades econômicas, bem como a realização de sonhos através de crédito justo e saudável”, afirma o presidente da cooperativa, Gilberto Moraes.

Já o Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, conta com cerca de 25 mil cooperados no estado e está presente em 11 municípios, de norte a sul do estado. Conforme a assessora de desenvolvimento do cooperativismo do Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Izabel Bechuate, o objetivo da cooperativa é inaugurar mais quatro agências que terão autonomia para realizar ações conforme as necessidades dos associados e da comunidade.

O Tocantins conta ainda com mais uma cooperativa financeira. O Sicoob UniCentro Br, que possui sede em Goiás, tem mais de 5 mil cooperados em Palmas, Gurupi e Araguaína, o que representa cerca de 10% do total de cooperados. “Além de agregar renda aos nossos cooperados com taxas competitivas nos empréstimos e nas aplicações, bem como com sobras (resultados financeiros) exuberantes, outra das grandes frentes de nossa cooperativa é a educação e a informação. Lançamos o projeto de clínicas financeiras com o objetivo de levar o conhecimento aos nossos mais de 53 mil cooperados”, conta o Diretor-Presidente do Sicoob UniCentro Br, Raimundo Nonato.

De acordo com o presidente do Sistema OCB/TO, Ricardo Khouri, a presença das cooperativas gera oportunidade para a população. “As cooperativas de crédito no Tocantins executam um papel importante para o desenvolvimento local porque em vários municípios elas são as únicas instituições que podem oferecer crédito e proporcionar uma rotatividade financeira maior, com a realização de projetos e sonhos. Além disso, os recursos gerados pela comunidade ficam no município e a cooperativa ainda atua de forma social, com ações voluntárias pontuais e contínuas”, conta o presidente.

SAÚDE FINANCEIRA

Neste ano, o tema escolhido pelo Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito (WOCCU, na sigla em inglês), para a comemoração do Dia Internacional das Cooperativas de Crédito é ”construindo saúde financeira para um futuro melhor”, que reforça que as cooperativas, dentro e fora do Brasil, fazem muito mais do que simplesmente as tradicionais operações financeiras.

Em 2020, durante a Semana Nacional de Educação Financeira (Semana Enef), foram realizadas 2.667 ações e 611 campanhas por pouco mais de 400 instituições financeiras. Dentre as iniciativas, 86% foram realizadas pelas cooperativas de crédito (2.290 ações e 545 campanhas).

“Para este ano, nossas agências estão preparando uma série de oficinas para as comunidades que atuamos. Teremos oficinas para todo o tipo de público: crianças, adolescentes, público agro, empresarial. Afinal, ter pessoas com a saúde financeira em dia está em nossa missão”, relatou a assessora do Sicredi, Izabel Bechuate.

Em alusão à educação financeira, o Sistema OCB lançou ainda o material “Vamos Discutir a Relação? Um e-book para quem quer ter um relacionamento longo e duradouro com o dinheiro”, que pode ser acessado aqui.

COMPROMISSO COM PESSOAS

O Dia de Cooperar (Dia C), movimento nacional de estímulo às iniciativas voluntárias diferenciadas, contínuas e transformadoras, realizadas por cooperativas com apoio do Sistema OCB, registrou que em 2020 as cooperativas de crédito foram responsáveis pela maior parte das ações, realizando 2.025 iniciativas, sendo que 76,4% tiveram como focos o combate ao coronavírus e a diminuição dos efeitos da covid-19.

“Defendemos sempre que as cooperativas são mais que modelos de negócio, são um jeito diferente de empreender, porque une o econômico e o social, o individual e o coletivo. Então onde estiver instalada uma cooperativa, existe um grande esforço e chance de sucesso, porque nós do Sistema OCB/TO estamos sempre apoiando e capacitando para o desenvolvimento da gestão com valores cooperativistas”, finaliza o presidente Ricardo Khouri.

SISTEMA OCB/TO

Além de atuar na formação profissional, promoção social e desenvolvimento das cooperativas, o Sistema OCB/TO oferece suporte para métricas de qualidade e evolução da gestão e governança, orienta e dá suporte na constituição e no funcionamento das cooperativas, representa e defende os interesses econômicos e sociais das cooperativas em todas as instâncias.

É composto pelo Sindicato e Organização das Cooperativas no Estado do Tocantins (OCB/TO) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins (SESCOOP/TO).