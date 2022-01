Share on Twitter

O concurso público da Prefeitura de Nova Olinda (TO), a cerca de 50 km de Araguaína, teve 40 cargos sem nenhum candidato aprovado ou inscrito no certame, algo inédito na história do estado. Ao todo, foram oferecidas 205 vagas.

da redação

Além disso, há cargos que ficaram sem preencher o total de vagas ofertadas em razão de critérios estabelecidos em edital. Para assistente social, por exemplo, eram 04 vagas, mas apenas 01 foi preenchida.

Entre os cargos sem candidatos aprovados estão farmacêutico, enfermeiro, psicólogo, assistente administrativo, atendente de consultório odontológico e educador físico. Não houve inscritos, por exemplo, para técnico em enfermagem e monitor educacional, ambos destinados a portador de deficiência.

O edital do concurso foi lançado em janeiro de 2020. De lá para cá, enfrentou suspensão do certame, redução das vagas e adiamentos das provas por causa da pandemia até ter o resultado final homologado.

A homologação ocorreu por meio Decreto nº 012/2022, de 12 de janeiro deste ano, publicado na página da empresa organizadora nesta segunda-feira (24). O prefeito de Nova Olinda, Jesus Evaristo Cardoso, assina o documento.

Com informações do AF Notícias