Após os ex-prefeitos Dimas e Laurez, respectivamente de Araguaína e Gurupi, colocarem os pés na estrada para divulgar suas intenções política para 2022, chegou a vez do empresário e ex-senador, Ataídes Oliveira, iniciar visita ao Bico do Papagaio nesta segunda-feira, 10, para encontrar com líderes políticos dos municípios da região.

Por Redação

Além de lançar o livro ‘’VEREADOR CAPACITADO, MANDATO EFICIENTE, que traz conteúdo com intenção de ajudar na formação dos vereadores, Ataídes busca ouvir as demandas e discutir ideias que criem oportunidades de emprego e renda para a região.

“O Tocantins tem potencialidades que tornam o estado um dos mais ricos do país, mas infelizmente a população tocantinense é uma das mais pobres do Brasil”, afirma Ataídes Oliveira.

As visitas seguem nos próximos 15 dias e devem nortear as ideias para um projeto que vai propor o desenvolvimento do Tocantins a partir de 2022.

(Ascom Pros TO)