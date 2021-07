O governo federal está investindo mais de R$ 33 milhões, por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em obras de infraestrutura no estado de Tocantins. Os recursos são aplicados em pavimentação de vias de diversos municípios, com vistas a otimizar a mobilidade urbana e o escoamento da produção rural. Os recursos foram destinados à Codevasf por meio de emenda parlamentar ao Orçamento e por Termo de Execução Descentralizada (TED) do Ministério da Cidadania.

da redação

As obras beneficiam os municípios de Aparecida do Rio Negro, Araguatins, Arapoema, Arraias, Barrolândia, Bom Jesus, Colinas, Combinado, Dianópolis, Fortaleza do Tabocão, Guaraí, Itaguatins, Lagoa da Confusão, Luzinópolis, Marianópolis, Mateiros, Miranorte, Pium, Rio dos Bois, Sampaio, Santa Maria, São Miguel e Sítio Novo, de acordo com cronograma do Escritório de Apoio Técnico da Codevaf em Palmas (TO) para 2021.

No momento, os serviços de pavimentação estão sendo executados em Arraias, Combinado, Lagoa da Confusão, Pium e Araguatins. No município de Arraias, o investimento é de R$ 1,2 milhão em pavimentação asfáltica de ruas e avenidas em AAUQ (Areia Asfáltica Usinada a Quente). Em Combinado, são usados nas obras blocos intertravados (bloquete), com investimento de R$ 955 mil. As intervenções de pavimentação em Lagoa da Confusão também utilizam AAUQ, com investimento de R$ 1,2 milhão. Em Pium e Araguatins, as obras são de pavimentação asfáltica, ambas com 30% do serviço concluído, com investimentos de R$ 1,2 milhão e R$ 4,7 milhões, respectivamente.

Na avaliação de Homero Barreto, assessor da Codevasf em Tocantins, as obras terão múltiplos efeitos positivos. “Neste primeiro momento já estamos prestes a entregar as obras de Arraias, Combinado e Lagoa da Confusão. Os benefícios já podem ser observados. Em Arraias, por exemplo, as obras de pavimentação melhoraram o acesso à Unidade Básica de Saúde (UBS), proporcionando atendimento mais rápido à população, que antes tinha que enfrentar uma estrada de barro para ser atendida. As ações estão cumprindo os objetivos de melhorar a qualidade de vida e desenvolver a economia local”, afirma.

Codevasf em Tocantins

A região hidrográfica Tocantins-Araguaia foi incluída na área de atuação da Codevasf pela Lei nº 13.702, de 6 de agosto de 2018. A Companhia abriu Escritório de Apoio Técnico em Palmas em 2020. As ações da empresa em Tocantins tiveram início em 2019, com empenho de R$ 21,2 milhões. Em 2020, os valores empenhados em ações e projetos para o estado alcançaram R$ 240 milhões. Com esses recursos, a Codevasf te