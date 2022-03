Três pessoas morreram após um carro capotar na TO-498, zona rural de Jaú do Tocantins, no sul do Estado. As vítimas são duas mulheres e um homem. Segundo a Polícia Militar (PM), todos chegaram a ser levados para hospitais, mas não resistiram aos graves ferimentos.

da redação

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (1º) no km 54, sentido Novo Horizonte. Por volta de 14h40 a polícia foi chamada ao local e encontrou o carro com as rodas para cima. Os militares foram informados que duas vítimas tinham sido levadas ao hospital da cidade. Na unidade os profissionais de saúde disseram que os pacientes já tinham morrido.

Uma terceira vítima que havia sido encaminhada ao hospital de Gurupi em estado grave também não resistiu.

Uma testemunha que mora ao lado da rodovia onde o acidente aconteceu disse aos policiais que ouviu um barulho e se deparou com o veículo capotado às margens da via e com as vítimas fora do carro. Ela disse que entrou em contato com o hospital e duas ambulâncias removeram o motorista e os passageiros ainda conscientes.

O trabalho pericial foi realizado e as causas das mortes serão apontadas em exames feitos no Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi.