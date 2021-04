O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, voltou a determinar nesta sexta-feira, 23, que o pagamento integral dos servidores públicos do Executivo Estadual, referente ao mês de abril, seja feito de forma antecipada e escalonada a fim de evitar aglomeração e conter a proliferação da Covid-19. A mesma medida já havia sido adotada pelo Governador no mês de março.

da redação

Com isso, o salário que seria creditado na conta dos servidores públicos no dia 1° de maio será feito de forma escalonada ainda dentro do mês de abril. “Estamos novamente adotando essa medida como forma de evitar que todos recebam na mesma data e que isso venha a causar aglomerações em agências bancárias ou supermercados, por exemplo. A propagação do novo Coronavírus é muito dinâmica e não podemos dar brecha para que ele se espalhe de forma mais veloz”, explica o Governador.

Após determinar a medida, o governador Carlesse voltou a destacar que o Governo do Tocantins é o maior empregador do Estado e que a manutenção do pagamento dos servidores em dia e, de forma antecipada, também injetará recursos no comércio local, ajudando na manutenção das atividades e dos empregos neste período crítico da pandemia.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) informa que o valor líquido da folha de pagamento dos servidores do Executivo Estadual corresponde a R$160.504.276,16.

Cronograma

Dia 26:

– Servidores da Saúde;

Dia 27:

– Servidores de órgãos que compõem a Segurança Pública: Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO); Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM/TO); Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju); Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), etc.;

Dia 28:

– Servidores de órgãos fiscalizadores: Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto); Agência Estadual de Metrologia (AEM); Agência de Defesa Agropecuária (Adapec); Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins); Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran); etc.;

– Órgãos que entregam cestas básicas: Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas); e Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins);

Dia 29:

– Servidores das demais pastas, com exceção da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc);

Dia 30:

– Servidores da Educação.