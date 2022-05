O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) promove uma série de atividades para divulgar a campanha Maio Amarelo, em Palmas e municípios do interior do Tocantins. Com o tema “Juntos Salvamos Vidas”, a mobilização tem como objetivo alertar a população, para a prevenção aos acidentes de trânsito no país e no mundo.

Um conjunto de ações estão sendo realizadas desde o domingo, 1º, e prosseguem até a terça, 31, do mesmo mês. A abertura oficial da programação acontecerá a partir das 8h30, na quinta-feira, 5, na Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso, 401 Sul (ACSU-SO 40), em Palmas. O evento contará com explanação sobre a importância da campanha Maio Amarelo, pronunciamento das autoridades e apresentação de ações desenvolvidas pelo Detran/TO, além de apresentação da Orquestra Sanfônica Graciosa.

Na solenidade está prevista a participação do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, do presidente do Detran/TO, Paulo Roberto Nogueira, além de coordenadores de Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito), outras autoridades, servidores e comunidade em geral.

Ao longo do mês de maio estão previstas uma série de atividades. Entre elas, palestras, blitzes educativas e outras ações, voltadas a conscientizar os condutores e pedestres quanto à importância de respeitar a legislação de trânsito, com o propósito de tornar as vias públicas mais seguras e humanizadas.

A programação contará com ações educativas alusivas ao Dia das Mães, com servidoras e usuárias, na quinta-feira, 5, e conscientização de visitantes, da terça, 10, ao sábado, 14, na 22º Agrotins 2022.

Também estão previstas atividades referentes ao tema da campanha na Semana da Saúde, da segunda, 16, à sexta, 20, na sede do Detran/TO, além de uma ação junto a mototaxistas e motofrentistas, na quarta, 18, na Avenida Juscelino Kubitschek, e palestras/workshop, da terça, 24, à quinta, 26, na sede do Órgão.

Além dessas atividades, um passeio ciclístico, com a participação de servidores e da comunidade, com um percurso estipulado de 10 quilômetros, está previsto para o sábado, 28, e o encerramento das atividades, na terça, 31.

Para o presidente do Detran/TO, Paulo Roberto Nogueira, a iniciativa é fundamental para a conscientização de que todos são responsáveis por um trânsito mais seguro, com queda de acidentes e, consequentemente, menos vítimas. “Essa mobilização serve como um instrumento de educação, com a finalidade de proporcionar redução da violência no trânsito”, disse. “Isto só é possível com ações de conscientização para pedestres e condutores, pois todos precisam ter em mente que são responsáveis por um trânsito mais seguro e humanizado.”

Segundo um dos responsáveis pelo Maio Amarelo no Tocantins, o pedagogo do Detran/TO, Deusimar Santa, as ações da campanha neste ano tem como público prioritário os condutores em duas rodas, como motociclistas e ciclistas. “O motivo é que são um grupo que tem apresentado uma maior vulnerabilidade no trânsito. Devido ao aumento de acidentes, com o crescimento do número condutores de motocicletas e entregadores de aplicativos”, explicou.

O Governo do Tocantins, através do Detran/TO, desenvolve ações direcionadas a ampliar os níveis de segurança nas vias públicas, reduzir prejuízos e evitar a perda de vidas, prezando sempre qualidade de vida da população tocantinense.