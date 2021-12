Com saldo positivo de 15.444 novos empregos abertos de janeiro a outubro de 2021, o Tocantins fechou 10 meses consecutivos registrando crescimento na geração de postos de trabalho, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério da Economia nesta quarta,01.

Da redação

De janeiro a outubro de 2021 o Caged registrou 80.324 trabalhadores admitidos e 64.880 desligados, o que confere um saldo 15.444. No mesmo período do ano passado esses números foram 57.876 admitidos, menos 53.274 desligados, o que resulta em um saldo positivo de 4.602.

Segundo a gerente do Observatório do Trabalho, Wilany Bezerra, o crescimento no número de empregos gerados de um ano para o outro refletem a recuperação do mercado de trabalho tocantinense frente aos fortes impactos deixados pela pandemia do Novo Coronavírus. “As expectativas são as melhores para o próximo ano”. Declara a gerente

O secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), José Messias Araújo, comemora os dados e conclama os trabalhadores: “A equipe do Sine está à disposição da população para auxiliar na capacitação e intermediação de mão de obra. Precisamos que os trabalhadores estejam atentos, com seus cadastros atualizados e acompanhando as ofertas diárias de vagas, além de participarem das capacitações gratuitas. Isso fará a diferença na hora de conquistar o seu espaço”.

Caged outubro

Os dados de outubro de 2021 revelam 8.396 trabalhadores admitidos pelo mercado de trabalho no Tocantins e 6.743 desligados, o que resulta em um saldo de 1.653 novos empregos gerados no décimo mês do ano.

A gerente do Observatório do Trabalho, Wilany Bezerra, observa que o saldo de empregos no Tocantins em outubro de 2021 é 19,87% maior que no mesmo período do ano passado e explica: “Além do saldo positivo de empregos temos um crescimento nesse saldo de um ano para o outro o que é muito importante para o mercado de trabalho do Estado. Nossa expectativa é que esses números continuem a crescer e os trabalhadores tocantinenses possam aproveitar as oportunidades”. Comenta a gerente.