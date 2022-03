A Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil foi acionada pela equipe da Energisa que presta serviços em Talismã, solicitando apoio no combate a um incêndio florestal que estava ocorrendo em uma Fazenda. Foram destruídos 12 hectares de vegetação nativa e pastagem formada por agropole.

por Régis Caio

A causa foi rompimento de cabo elétrico. A equipe da Energisa permaneceu na área e fez a restauração do circuito e do restabelecimento dos serviços. Também ficou a disposição da Defesa Civil.

NOTA | ENERGISA

Na tarde deste domingo, 27/2 de fevereiro, as equipes da Energisa se depararam com um incêndio em uma área particular de Talismã enquanto atendiam uma ocorrência de falta de energia. Com o apoio da Defesa Civil, que prontamente chegou ao local para realizar o combate ao fogo, a equipe conseguiu restabelecer o fornecimento de energia para as propriedades do entorno. A Defesa Civil conseguiu extinguir o fogo rapidamente e as causas do incêndio serão investigadas após análise técnica. Em princípio, a prioridade foi a extinção do fogo e o reparo da rede elétrica para que os clientes voltassem a ter energia. O serviço foi normalizado durante o dia.

A Energisa reforça que compõe o Comitê do Fogo e atua constantemente em busca de minimizar indícios e focos de fogo em todo estado, que atingem ou não a rede elétrica. Além disso, também apoia os órgãos no combate aos incêndios em todo o estado. É importante lembrar que, em caso de incêndio próximo à rede elétrica, a Energisa precisa ser acionada para verificar os possíveis riscos de acidentes elétricos. Caso se depare com cabos rompidos, mantenha a distância e entre em contato com a Energisa para comunicar o ocorrido pelo 0800 72 13 330. Para mais dicas de segurança acesse: www.seguranca.energisa.com.br.