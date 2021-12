Share on Twitter

Faleceu nesta tarde (25) em São Paulo Brito Miranda, pai do ex-governador do estado do Tocantins Marcelo Miranda.

Por Régis Caio

A informação foi confirmada ao Portal Atitude por um amigo da família Miranda. Aos 87 anos, Brito estava muito doente e a causa da morte ainda não foi divulgada.

José Edmar Brito Miranda foi deputado pelo estado de Goiás, promotor de Justiça do Tocantins e ex-secretário de estado na gestão do seu filho Marcelo Miranda.