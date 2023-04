da redação

Na promoção, seis foram condecorados com a patente de coronel, a última instância na titulação da corporação do Corpo de Bombeiros. Entre os promovidos está a Andreya de Fátima Bueno, que faz parte do efetivo desde 2006, quando o CBMTO foi emancipado da Polícia Militar e passou a ser oficialmente uma corporação independente e autônoma. Ela tem muito o que comemorar, pois hoje é a primeira mulher com a patente de coronel do Corpo de Bombeiros do Tocantins.

“Quando começamos lá atrás, há 17 anos, não imaginávamos um prédio com essa estrutura. Hoje é um dia de muita emoção, pois agora sou a primeira mulher no posto de coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins”, comemorou.