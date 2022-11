A coordenadora da bancada, deputada Dulce Miranda (MDB) afirmou que a destinação alcançará todo povo do estado. “Cuidadosamente pensamos na distribuição deste repasse financeiro, de modo que o nosso povo possa ser contemplado com o desenvolvimento das cidades em todos os seus eixos, mas principalmente com benefícios para área da saúde”, afirmou Dulce.

Conforme a deputada, a saúde foi a área com mais indicações, somando R$ 113,8 milhões em emendas, sendo R$ 87.597.362,00 do total oriundo do consenso dos 11 parlamentares. A indicação consensual abrangeu também: maquinários e equipamentos do Programa Calha Norte (R$16,8 milhões); computadores para professores (R$ 5.298.681,00); e por último, o videomonitoramento das rodovias federais (R$ 400 mil). “Esses valores citados são do grupo dos 11, mas cada parlamentar destinou ainda as suas emendas individuais”, observou Dulce Miranda.

Com a definição e áreas apontadas pelo grupo de parlamentares, a partir de agora, o valor da emenda impositiva entrará na Lei Orçamentária Anual (LOA), e serão pagos a partir de 2023, conforme o cronograma do governo federal. As indicações das emendas individuais e de consenso são dos deputados Carlos Gauim (UB), Célio Moura (PT), Dulce Miranda (MDB), Eli Borges (PL), Osires Damaso (PSC), Dorinha Seabra (UB), Tiago Dimas (Podemos) e Vicentinho Júnior (Progressistas) e dos senadores Eduardo Gomes (PL), Irajá Abreu (PSD) e Kátia Abreu (Progressistas).