Otávio Barros faleceu neste sábado, 12, aos 80 anos. Ele estava internado numa UTI em Palmas fazia um mês para tratar de uma pneumonia grave.

Da redação

Barros sofreu duas paradas cardíacas e na terceira não resistiu e morreu por volta das 11h30 da manhã de sábado. O velório começou às 22 horas na Igreja Adventista (106 sul) e o sepultamento ocorre neste domingo, 13, às 16 horas, no Cemitério Jardim da Paz.

O jornalista foi o fundador do jornal "O Estado do Tocantins" e autor de vários livros, entre eles a obra Breve Histórico do Tocantins, primeiro livro sobre a história do Estado, Dicionário do Tocantins, Literatura do Tocantins e Cultura Popular do Tocantins,

Notas

Com muito pesar, recebi neste sábado, 12, a notícia da morte do jornalista Otávio Barros.

Otávio Barros, além de um expoente pioneiro do jornalismo tocantinense, era também escritor e deixa como legado um trabalho sério e ético com o trato da notícia e da informação. Atuante até quando sua saúde permitiu, Otávio Barros tem o respeito e admiração dos veículos e profissionais da comunicação do Tocantins.

Neste momento de dor, rogo para que nosso eterno e bom Deus conceda o consolo aos familiares e amigos que, certamente, sentem a partida de Otávio Barros. A todos, os meus sinceros sentimentos.

Wanderlei Barbosa

Governador do Estado do Tocantins

_________________________

Foi com muita tristeza que recebi a notícia do falecimento do jornalista Otávio Barros, aos 80 anos, baluarte do Jornalismo e do Tocantins, neste sábado, 12 de março. Ao Estado, o jornalista deixa um incrível legado marcado por várias obras, quando, inclusive, lançou várias delas no Salão do Livro. À família e amigos rogo a Deus que os console neste momento difícil. Que Deus dê a ele o descanso eterno.

Professora Dorinha

Deputada federal

Com muita tristeza, tomei conhecimento do falecimento do jornalista Otávio Barros, 81 anos, em Palmas. De história profissional rica, ele iniciou a carreira em Pernambuco, mas colaborou com jornais de vários estados do Brasil e participou, ativamente, da história de criação do nosso querido Tocantins desde que passou a morar na nossa Araguaína e depois na linda Capital.

Pessoa de bom trato, perspicaz, Otávio Barros tinha aquele que talvez seja o principal dom dos maiores jornalistas: saber contar boas histórias.

Otávio Barros escreveu dezenas de livros, a maioria deles contando a história do nosso lindo Estado. Conheci Otávio Barros há muito tempo e sempre tive o maior respeito por ele. A sua partida deixa um sentimento de tristeza em todos nós que amamos e convivemos com o bom jornalismo.

A todos os familiares e amigos, meus mais sinceros votos de força neste momento tão difícil.

Ronaldo Dimas

Ex-prefeito de Araguaína

É com imenso pesar que a Prefeitura de Araguaína recebe a notícia do falecimento do jornalista Otávio Barros da Silva, aos 80 anos. O jornalista estava internado há uma semana e morreu em decorrência de uma falência múltipla de órgãos neste sábado, 12.

Otávio Barros foi um dos pioneiros do jornalismo do Tocantins, escritor e membro da Academia Tocantinense de Letras. Natural da cidade de Ouricuri, sertão de Araripe, no Pernambuco, mudou-se para Araguaína na década de 1970, onde recebeu o título de cidadão araguainense, pela Câmara de Vereadores.

Foi o fundador do jornal “O Estado do Tocantins” e autor de vários livros, entre eles a obra Breve Histórico do Tocantins, primeiro livro sobre a história do Estado, Dicionário do Tocantins, Literatura do Tocantins e Cultura Popular do Tocantins, todos editados no período em que morou em Araguaína. O jornalista estava em fase de pesquisa para o livro inédito sobre a História de Araguaína.

Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos, que Deus possa confortar a todos neste momento de dor.

Wagner Rodrigues Barros

Prefeito de Araguaína