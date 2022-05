Está repercutindo mais uma notícia negativa nas redes sociais. Desta vez trata-se da diferença dos valores que músicos receberão na apresentação de comemoração do aniversário dos 33 anos de Palmas na sexta-feira, 20. O evento contará com a participação de artistas, como Léo Santana, cantor de repercussão nacional e que receberá R$ 365 mil pelo show.

Da redação

Um fato que está repercutindo entre os tocantinenses e publicado na Coluna do CT é que um dos mais tradicionais músicos do Estado também estará na programação. Braguinha Barroso foi escalado para uma apresentação na abertura das comemorações, na Feira da Arno 33. Ele é o autor da música Canção de Amor a Palmas”, adotada como hino da Capital. Mas o cachê que receberá passou longe do de Léo Santana, o que chamou a atenção: apenas R$ 2 mil. São R$ 363 mil de diferença do que receberá o baiano.