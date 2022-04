Neste sábado, 30 de abril, Almas vai receber um dia de ação social promovido pela empresa Aura Minerals em parceria com a Prefeitura, Sebrae e Sistema Fieto (SESI, Senai e Senac) – “O Dia da Aura” com atendimentos de saúde, atividades de cultura, educação, lazer e outros serviços.

Da redação

A comunidade terá à sua disposição um verdadeiro mutirão de serviços gratuitos. Será um dia inteiro de atendimentos: zumba, sorteios, atividades físicas, oficinas com orientações relações interpessoais, oficina de entrevista de emprego, relações no trabalho, atendimento ao cliente, empreendedorismo, como vender nas redes sociais, oficinas de estética sobre cuidados com a pele, avaliação de bioimpedância, atualização do cartão de vacina, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, oficina de currículos, cadastramento na plataforma gupy, atendimento com Sebrae com orientação sobre empreendedorismo, orientação sobre acesso de crédito com instituições financeiras (Agência de Fomento, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Bradesco, Santander e Itaú, além de emissão de RG, Certificado de Reservista, Carteira de Trabalho e Título de Eleitor.

O Dia da Aura é idealizado e organizado pela Mineradora que se instalou no município e tem como objetivo promover o desenvolvimento e levar melhorias para a população que vive próxima às operações da empresa no município. Ao todo, serão mais de 20 serviços disponíveis à comunidade. “Mais uma parceria importante para o nosso município. A Aura chegou com essa importante missão, em parceria com a Prefeitura e demais parceiros, pensando no desenvolvimento do nosso município. Almas agradece. Os serviços estarão disponíveis para todos. Nosso objetivo é que os moradores aproveitem o dia para se divertir, se informar e cuidar da saúde”, afirmou o prefeito Wagner Nepomuceno “Vaguinho”.

O evento vai acontecer neste sábado (30), na Escola Municipal Ary Pereira Borges, das 8h às 17h.