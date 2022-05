O Tocantins acumula 10.569 casos confirmados de dengue em 2022. São 115 municípios tocantinenses com registros da doença, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES). No mesmo período do ano passado eram somente 1.172 confirmações. Palmas é uma das cidades com a maior taxa de incidência no estado.

da redação

Palmas já confirmou 5.263 casos de dengue, 651 de chikungunya e cinco de zika vírus neste ano. Segundo a Prefeitura de Palmas, os dados são referentes ao período de 1º de janeiro até o dia 7 de maio. As três doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti.