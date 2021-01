A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou na noite desta segunda-feira (25) que o bimotor que caiu neste domingo (24) no Tocantins estava com a manutenção em dia. A aeronave levava parte da equipe do Palmas Futebol e Regatas para uma partida em Goiânia e todas as seis pessoas a bordo morreram no acidente.