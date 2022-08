da redação

O evento foi realizado nesta terça-feira (30/08), e contou com a participação de autoridades do Judiciário, representante do Ministério Público, representantes das Polícias Civil e Militar, representantes do Executivo e Legislativo dos municípios de Peixe e São Valério da Natividade, além de estudantes e professores do Colégio Estadual Dom Alano.

Ao abrir o evento, a juíza eleitoral da 20ª ZE, Ana Paula Araújo Aires Toríbio, falou sobre a ação da Justiça Eleitoral e destacou que o diálogo é essencial para o enfrentamento à desinformação. “Este momento aqui hoje é uma oportunidade para esclarecermos todas as dúvidas relacionadas a segurança e confiabilidade do processo eletrônico de votação”, disse. “O nosso princípio maior é a democracia, e a sua base principal é o diálogo”, frisou a magistrada.

Participando do encontro, a advogada e Conselheira da OAB-TO, Karin Rossana Bortoluzzi Morais, que também já atuou como mesária voluntária em diversas oportunidades, ressaltou que a iniciativa do projeto Democracia: Diálogo e Transparência é uma excelente oportunidade para formação de multiplicadores no enfrentamento à desinformação. “Eventos como esse, realizado aqui em Peixe, são muito importantes para o esclarecimento da comunidade e aproximação do cidadão ao processo eleitoral, onde cada um passa a conhecer a fundo como tudo funciona; é uma excelente oportunidade para tirar dúvidas e esclarecer as fake news, especialmente por conta da proximidade das eleições gerais”.

Durante o bate-papo, a equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), demonstrou de forma interativa os principais mecanismos de segurança do processo eletrônico de votação, com detalhamento dos momentos de fiscalização, como as cerimônias públicas, que permitem a toda a sociedade acompanhar o processo de inserção de dados e lacração das urnas para as eleições. Também foram apresentadas as ferramentas de checagem de fatos e os participantes foram alertados para não acreditarem em tudo o que recebem pelas redes sociais.

O evento contou com a participação do promotor eleitoral, Mateus Reis; o prefeito e vice-prefeito de Peixe, Augusto César dos Santos e Fransérgio Moraes, respectivamente; os vereadores Manoel Santana e José Renato Santiago, do município de Peixe, e Maurício Gonzaga e Solimar Abreu, de São Valério da Natividade; os representantes da Polícia Civil, delegado João Paulo Sousa Ribeiro e escrivão Douglas Zimmermann; dos representantes da Polícia Militar, 1º sargento Joel de Souza borges e Leluir Perílio; advogados Helder Henrique Pinto, Lirlany Menezes e Vanda Pereira; o diretor do colégio Estadual Dom Alano, Antonino Ferreira acompanhado de professores e alunos do terceiro ano; secretários municipais, cartorários, servidores estaduais, municipais e do Poder Judiciário; além do chefe de cartório João Paulo Aires e da analista judiciária Sirlene Lemos, colaboradores e estagiários da 2ª ZE de Gurupi.

Programação

Fechando o calendário de ações da semana do projeto Democracia: Diálogo e Transparência, nesta quarta-feira (31/08) será a vez de Miranorte (28ª ZE) receber a edição do projeto, às 14 horas, no Fórum da Comarca.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

2 -Aprimorar mecanismos de transparência pública;

3 – Fomentar a educação política da sociedade;

Eva Bandeira (ASCOM/TRE-TO)