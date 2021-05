Por Redação

Um novo caminho para empresários de expoentes segmentos econômicos foi aberto na última semana em Brasília, com excelentes perspectivas para o turismo e o agronegócio no Tocantins.

A Câmara de Negócios entre Brasil e a República Dominicana, ilha localizada no coração do caribe, na América Central, foi lançada no Distrito Federal e já demonstra sua robustez. A entidade se destaca pelo acordo de livre comércio com mais 48 países da região, tendo como presidente o advogado tributarista da Todde Advogados e CEO do Grupo Todde, João Paulo Todde.

“A República Dominicana é hoje um dos mais países com maior estabilidade econômica e política da região do Caribe, sendo assim, é impensável que um país continental como o Brasil siga a ignorar o potencial econômico daquela nação”, disse o presidente.

Todde destacou as potencialidades de negócios entre o Tocantins e a República Dominicana. “Atualmente, consideramos o Tocantins como um dos estados mais pujantes do país ante o potencial relativo ao agronegócio e ao ecoturismo. Acreditamos que as experiências bem sucedidas no Tocantins servirão de espelho à República Dominicana, de modo que o inverso também é verdade, principalmente no que se refere ao Ecoturismo”, ressalta.

Membro efetivo na Camara, o presidente da Associação Comercial, Industrial, Turismo e Agronegócio da Região do Jalapão – ACIRJA, Armando Castro, destacou a importância do Estado, neste novo cenário econômico.

“É um passo importante para os empresários tocantinenses, em especial para a nossa região do Jalapão, que poderá absorver as melhores práticas que a República Dominicana tem a oferecer em relação ao turismo, além de trocas importantes para o agronegócio, pois fazemos parte do Matopiba. Somos privilegiados por estarmos na última fronteira tanto do turismo quanto do agronegócio brasileiro”, enfatiza Castro.

*Camara de Comércio Brasil & República Dominicana*

A Câmara de Comércio Brasil e República Dominicana tem o propósito de consolidar as relações bilaterais entre os dois países em diversos segmentos da economia. Em recente visita oficial ao governo dominicano, foi estabelecido um protocolo de intenções em que estabelece a troca de experiências nas temáticas do turismo, energia e agronegócio.

Participante da comitiva e integrante da Câmara de Negócios como Conselheiro de Política Internacional, o tocantinense Gylwander Peres, ressaltou que o Tocantins tem muito a conquistar, com sua participação nesse órgão, no campo do turismo.

“A República Dominicana tem uma política de turismo que é modelo para o mundo e vai oferecer esse know how para o nosso Estado, principalmente para o Jalapão, que tem tudo para se consolidar como roteiro internacional turístico”, destacou Peres.

Por outro lado, o Estado do Tocantins em sua crescente no agronegócio, tem muito a oferecer no campo da agricultura, principalmente em relação à vasta experiência no cultivo da soja.

O evento contou com a presença da embaixadora daquele país, Patrícia Villegas de Jorge, além de empresários brasileiros e dominicanos, com os primeiros protocolos de parcerias e negócios entre as duas nações.