Em quatro anos, deputado destinou R$ 300 milhões para o Estado; parlamentar também atuou em mais de três centenas de proposituras legislativas e foi responsável por importantes ações em políticas em prol do Tocantins.

Em discurso no Plenário, o deputado federal mais votado na eleição de 2018, Tiago Dimas (Podemos) agradeceu, nesta terça-feira, 20 de dezembro, aos tocantinenses pela oportunidade de estar na Câmara. O parlamentar fez uma prestação de contas do mandato, destacando os recursos enviados para o Tocantins, o trabalho legislativo e as ações políticas que resultaram em melhorias concretas para o Estado.

No discurso, Tiago Dimas também criticou a exploração praticada por alguns políticos das pessoas mais humildes no Estado, destacando que isso evita a chegada das transformações necessárias.

O deputado ainda fez questão de ressaltar o trabalho feito em Araguaína, destacando sua contribuição para o sucesso das administrações comandadas por Ronaldo Dimas e Wagner Rodrigues. Ao todo, o Tiago Dimas destinou cerca de R$ 300 milhões para o Tocantins, dos quais R$ 142 milhões foram para Araguaína.

“Nestes quatro anos, destinei aproximadamente R$ 300 milhões para o meu estado, somando emendas individuais, emendas de bancadas e recursos articulados junto ao governo federal. Mais de 80 cidades do Tocantins foram contempladas diretamente pelos recursos, que se transformaram em obras, máquinas para o homem e a mulher do campo, melhores condições para o atendimento à saúde e oferecimento de uma educação melhor e muito mais! Há muitos anos, o governo federal tem o grosso do orçamento, enquanto para estados e, principalmente, para os municípios, que é onde moram as pessoas, sobram migalhas. Cabe a nós, congressistas, facilitar os repasses e obter recursos para melhorar decisivamente a vida da população”, frisou o deputado.

Durante o mandato, o deputado atuou em 329 proposituras legislativas, sendo autor e relator de projetos que viraram lei, inclusive sendo responsável pelo andamento e aprovação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição).

“É muito satisfatório ver que leis vigentes no país tiveram nossa contribuição direta: a que remaneja fundos de saúde para as santas casas e entes públicos, com ênfase na concretização do tão sonhado Piso da Enfermagem; a considerável melhoria da isenção de IPI (Imposto sobre produtos Industrializados) na aquisição de veículos das pessoas com deficiência e taxistas; a prorrogação de benefícios de ICMS para o comércio e setor agropecuário e até mesmo uma marca nossa na constituição através da PEC que deu autonomia para os gestores e recuperou recursos não aplicados na educação em razão da pandemia. Há muitas outras matérias que poderia citar e, além disso, destaco que nos grandes projetos nacionais sempre votei com convicção do que era o melhor para o Brasil e, principalmente, o Tocantins”, salientou o deputado.

O deputado agradeceu a toda equipe do gabinete e do seu escritório no Tocantins, dizendo que, juntos, foi possível fazer um trabalho que realmente mudasse para melhor a vida das pessoas. Tiago Dimas fez, ainda, um forte agradecimento à família.

“Quero agradecer de modo especial à minha família! Aos meus avós e meus pais, grandes responsáveis pela construção de pilares que foram capazes de me trazer até aqui! E, de modo muito especial, a minha esposa Cândida, que durante todo esse período compreendeu muito bem a ausência em virtude dessa bela missão e é um exemplo de cuidado aos nossos pequeninos José Pedro, Davi e Ronaldo Neto”, ressaltou o parlamentar.

Ao encerrar, Tiago Dimas assegurou que, independente de mandato, seguirá sendo um cidadão focado em trabalhar pelo bem-estar comum.

