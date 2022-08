O suplente de deputado federal, Tiago Andrino (PSB) anunciou sua desistência da sua candidatura. “Sem orgulho, egoísmo ou vaidade alguma, pensando no Estado e em toda sociedade, eu não tenho dúvidas que o melhor a fazer neste momento é defender a eleição e assegurar a vitória de Carlos Amastha como senador da República”, noticiou.

NOTA À IMPRENSA

O pleito eleitoral de 2022 para o PSB Tocantins é importante, estratégico e, acima de tudo, viável.

Ao longo da minha trajetória política, sempre fui um cidadão de grupo. Coordenei a campanha de Carlos Amastha para prefeito em 2012 e fui secretário de pastas estratégicas em sua gestão à frente da Capital. Fui vereador de Palmas de 2017 a 2020, sendo o segundo mais votado na eleição e tive votações expressivas para deputado federal, nas eleições de 2014 e 2018, assumindo a vaga em 2022.

Todos os meus projetos para o Tocantins, inclusive a minha disputa para prefeito de Palmas no último pleito, sempre foram para representar um grupo, um projeto, um legado, um time, inclusive contribuindo em várias frentes. E nesse momento, em que está comprovada a viabilidade real da eleição do ex-prefeito da Capital Carlos Amastha para o Senado Federal, eu tenho pensado nos últimos dias como eu poderia atuar mais estrategicamente em nome desse projeto para o Tocantins.

Sem orgulho, egoísmo ou vaidade alguma, pensando no Estado e em toda sociedade, eu não tenho dúvidas que o melhor a fazer neste momento é defender a eleição e assegurar a vitória de Carlos Amastha como senador da República. O papel que tem um Senador da República, o trabalho que pode desenvolver pelo Tocantins em oito anos, é fundamental e de grande relevância social.

Vínhamos em uma grande movimentação em Palmas, com um crescimento expressivo da nossa campanha para Deputado Federal. Realizamos nos últimos dias quatro grandes lançamentos, juntamente com candidatos a Deputado Estadual, o que me fez enxergar mais longe e acreditar que é possível fazer muito mais. Temos sem dúvidas, espaço para crescer muito mais e confirmar a eleição de Amastha como próximo Senador.

Por isso, abro mão da minha candidatura a Deputado Federal e assumo a coordenação da campanha do candidato a Senador, Carlos Amastha na cidade de Palmas e região. Assim como vou reforçar a minha dedicação e trabalho em prol da eleição do candidato a governador Ronaldo Dimas, que é também fundamental para o desenvolvimento do Tocantins. Será uma gestão com planejamento e eficiência, com foco e desenvolvimento social.

Ressalto que todos os esforços e alianças firmadas tem como foco o Tocantins. É uma honra trabalhar para o melhor prefeito de Araguaína e o melhor prefeito de Palmas. É uma honra somar ao senador Eduardo Gomes na Coordenação das campanhas de Amastha e Dimas.

Vamos ainda abrir novas parceiras, agregar novos apoiadores e fortalecer as candidaturas.

Assumo também a missão de fortalecer as campanhas dos nossos candidatos estaduais e federais aqui na Capital e municípios vizinhos, área em que estarei trabalhando incansavelmente.

Tiago Andrino – Deputado Federal