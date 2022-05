Nesta quarta (04) o atendimento presencial será até as 19h. Quem não quiser enfrentar a fila pode buscar o atendimento online até ás 23h59, mas também corre o risco de encontrar o site sobrecarregado. O prazo para a regularização é improrrogável.

Todos os serviços podem ser feitos on-line pelo sistema de autoatendimento do eleitor, do. Para emitir o primeiro título, o cidadão deve escolher a opção “Tire seu título” e seguir os passos, enviando a documentação exigida.

Após o processamento dos dados não será enviada uma via impressa do documento. O eleitor deverá baixar o aplicativo e-Título ou imprimir o documento pelo site do TSE.

Transferência

Para pedir a transferência é preciso morar na cidade em que pretende votar há pelo menos três meses. Também não pode ter débitos com a Justiça Eleitoral e não ter transferido ou tirado a primeira via do título nos 12 meses anteriores. Na página do TSE, o eleitor deve selecionar a opção “Atendimento ao Eleitor” e clicar em “Atualize seu endereço” e seguir os passos.

Usar nome social

Pessoas trans podem solicitar o uso do nome social no título de eleitor. Na mesma página, basta escolher a opção “Inclua seu nome social” e seguir os passos, enviando a documentação solicitada. O site do TSE ainda oferece outras opções como emitir certidões de quitação, fazer justificativas e pagamento de multa, entre outras.