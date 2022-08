Por Redação

O referido tenente falou que “Tivemos muitas dificuldades nesse período em que declaramos ser pré candidato. Percebemos ser INVIÁVEL insistirmos em um projeto aonde os integrantes/beneficiários não se dão conta do quão esse projeto é importante”. Após tal fato, Tenente Ivandir declarou incondicional apoio à pré-campanha de Jorge Carneiro ao cargo de deputado estadual.

Jorge Carneiro, lamentou a decisão do companheiro e ao mesmo tempo compreendeu que o referido colega militar decidiu que é muito mais importante suprir as necessidades das instituições militares, que deixarmos de ter um classista que represente de fato as instituições militares do Tocantins, para ele (Carneiro) “a ousadia a qual o Tenente Ivandir tomou, é digna de homens compromissados com seus ideais de representações classistas”.

Atualmente o vereador do município de Araguaína pelo PSDB, Sargento Jorge Carneiro, foi aprovado em convenção partidária e seu nome concorrerá a uma vaga ao cargo de deputado estadual, dentre suas principais bandeiras, estão a defesa dos interesses das instituições militares e seus membros, a defesa da sociedade contra a crescente onda de violência que ameaça a sociedade e o fortalecimento da sociedade tocantinense com projetos que fomentarão a geração de empregos e renda.

Confira a nota do Tenente Ivandir na íntegra:

Caros amigos/apoiadores.

A nossa pretensão política sempre foi pautada com um objetivo maior que é a necessidade de termos representante militar na Assembleia legislativa do Tocantins.

Após análise do ponto de vista político da nossa categoria (militar), percebe-se que existem diferentes interesses.

No início da pré campanha falávamos em possíveis três nomes para deputados estaduais, hoje esse número já passam de dez nomes. Isso não é novidades, sempre foi assim.

Tivemos muitas dificuldades nesse período em que declaramos ser pré candidato. Percebemos ser INVIÁVEL insistirmos em um projeto aonde os integrantes/beneficiários não se dão conta do quão esse projeto é importante.

Diante de tudo isso venho aqui dizer que NÃO sou candidato, mas que continuo acreditando que não existe outro caminho para que os nossos direitos sejam respeitados.

Vamos buscar apoiar um outro colega que seja militar com maior chance de lograr êxito, para que chegando à vitória possa nos representar.

Agradecer aqui na pessoa do capitão Romer e capitão Nogueira, todos aqueles que abraçaram e manifestaram de certa forma apoio ao nosso projeto.

Gurupi, 11 de agosto de 2022

Tenente Ivandir