Por Wesley Silas

Faltando três dias para o último dia das convenções partidárias, pelo menos, quatro dos sete possíveis nomes que pretendem disputar a Palácio Araguaia já contrataram seus respectivos marqueteiros para construírem planos e estratégias políticas eleitoral para alcançar as metas do partido e do grupo, ou chegar a um segundo turno com o desafio de provar ao eleitorado que são mais competentes que seus adversários.

Entre eles, alguns medalhões com experiências a nível nacional e estadual. O governador Wanderlei Barbosa anunciou do cobiçado e premiado estrategista político pernambucano, Paulo Moura; o pré-candidato Paulo Mourão (PT) optou pelo Potiguar, Sávio Hackradt; enquanto o marqueteiro Paulo Petitinga Junior veio do Canadá para o Tocantins, a convite do senador Irajá Abreu (PSD) e o experiente o conhecedor da política tocantinense e vitorioso em várias campanha na história do Estado, Marcelo Silva, foi contratado pelo ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas. A reportagem não teve acesso aos nomes do marqueteiros de Damaso (PSC), Károl Chaves (REDE-PSOL) e do Coronel Ignácio (PMB). Contudo, longe do atual cenário, lá no Jalapão, tudo indica que ainda não “caiu a ficha” para os pré-candidatos sobre potencialidade e experiência de Divino Allan, considerado um dos principais corresponsáveis pelas últimas vitórias ao governo do Tocantins por suas atuações nas campanhas do empresário e agropecuarista, Mauro Carlesse que se tornou deputado e o primeiro político da região sul do Tocantins a ocupar a presidência da Assembleia e o governo do Tocantins em quatro eleições de primeiro e segundo turno.

Quando cita nomes dos marqueteiros vencedores em disputas eleitorais no Tocantins o nome de João Neto não pode ser esquecido pela sua com atuação em campanhas vitoriosas dos ex-governadores Marcelo Miranda e Carlesse e hoje é o cabeça pensante no marketing da senadora Kátia Abreu – ao qual tem feito um trabalho de excelência.

Divino Allan fora do processo…

Divino, começou a construir o nome de Carlesse na política desde a sua filiação no PV em 2011 em Gurupi e, em 2012, agiu como marqueteiro na primeira campanha de Carlesse contra o então deputado federal Laurez Moreira que, tenha como vice Dolores Nunes e o apoio de Josi Nunes, mas não conseguiu êxito por ser um candidato pouco conhecido e inexperiente à época.

As vitórias iniciaram nas eleições subsequentes, com Carlesse eleito a deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa em 2016, com o afastamento de Marcelo Miranda, assumiu interinamente o governo do Tocantins, enquanto Divino continuava sendo o principal nome a contribuir com as vitórias de Carlesse no primeiro turno na eleição suplementar para governador numa disputa contra o então senador Vicentinho Alves. No segundo turno, contribuiu com Carlesse para a massacrante derrota contra o então senador Vicentinho Alves por 75,14% dos votos válidos contra 24,86% e nas eleições do dia 07 de outubro de 2018 continuou a atuar como marqueteiro de Carlesse, reeleito com o equivalente a 57,39% dos votos válidos numa disputa contra Amastha.

Convenções a influência da polarização nacional nas campanhas ao governo do Tocantins

Em uma eleição majoritária é impossível disputar sem ter uma boa equipe orientada por um bom marqueteiro, principalmente nas eleições estaduais deste ano que contam, até então, com seis ou sete candidatos. A primeira Convenção Partidária aconteceu no dia 30 de julho feita pela federação Rede-Psol, Karol Chaves, possivelmente única mulher na disputa do Palácio Araguaia, mesma data que esta federação oficializou apoio ao pré-candidato Lula. Os outros são os pré-candidatos pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), o Coronel Ricardo Ignácio de Macedo que defende ser incentivado a entrar na política pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) e, para isso, marcou convenção para o dia 05 de julho, no mesmo dia em que nomes tradicionais da política tocantinense filiados a partidos aliado à reeleição de Bolsonaro (PL) como o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), o ex-prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas (PL) e deputado federal, Osires Damaso (PSC). No Tocantins o ex-presidente Lula (PT) aposta também no nome do ex-deputado e ex-prefeito de Porto Nacional Paulo Mourão (PT). A novidade é o senador do presidente estadual do PSD Irajá Abreu, partido que não diz que não apoiará nem Lula e nem Bolsonaro, ficando assim neutro nas eleições presidenciais, se lançou como alternativa, caso não aconteça aliança entre Dimas e Damaso.