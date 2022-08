A candidata ao Senado pelo União Brasil, Professora Dorinha, defende que a fome é um problema que deve ser enfrentado de maneira emergencial. Isso porque no Brasil existem mais de 15% da população brasileira. No Tocantins são mais de 200 mil pessoas que têm dificuldade para se alimentar todos os dias, segundo dados divulgados pelo IBGE. Os números são dos anos de 2017 e 2018, mas que devem ter se agravado com a pandemia.

“O Senado tem como fazer muito mais para erradicar a fome no Tocantins. Além da articulação que precisa acontecer no Congresso para destinar mais recursos no Orçamento da União para programas de combate à fome no Brasil, como fizemos com o aumento do Auxílio Brasil, o Senado do Tocantins pode trabalhar para destinar mais recursos para reforçar os programas sociais no Estado. A fome tem que ser erradicada no Tocantins. Temos que combater a fome para que esse não seja mais um problema na vida das pessoas”, afirmou Professora Dorinha.

Dorinha no Senado trabalhará para ajudar o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), destinando recursos para desenvolver projetos que reduzam as desigualdades no Tocantins, gerem renda e principalmente combatam a fome no Estado.