por Wesley Silas

As declarações do presidente Jair Bolsonaro aconteceu na saída do Palácio Alvorada em conversas com apoiadores e compartilhada amplamente nas redes sociais. “O relatório final, não é conclusivo, mas disse que em torno de 50% dos óbitos por covid no ano passado não foram por covid, segundo o Tribunal de Contas da União”, disse o presidente.

Em reposta o TCU esclareceu que “não há informações em relatórios do tribunal que apontem que “em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid”, conforme afirmação do Presidente Jair Bolsonaro divulgada hoje”.

Em seguida arrematou: O TCU reforça que não é o autor de documento que circula na imprensa e nas redes sociais intitulado “Da possível supernotificação de óbitos causados por Covid-19 no Brasil”

Nota de esclarecimento – mortes por Covid-19

TCU presta esclarecimentos sobre número divulgado pelo Presidente da República