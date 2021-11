Share on Twitter

O novo secretário de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Fábio Pereira Vaz, teve as contas da sua gestão como prefeito de Palmeirópolis rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) justamente por irregularidades na aplicação dos recursos da educação.

da redação

O julgamento ocorreu uma semana antes de Fábio Vaz ser nomeado como secretário executivo da Educação pelo governador Wanderlei Barbosa e, no dia seguinte, designado para responder interinamente pelo comando da Seduc.

A reprovação das contas anuais consolidadas é relativa ao exercício financeiro de 2017. Fábio foi prefeito de Palmeirópolis por dois mandatos [2013 a 2020].

O TCE aponta ilegalidades na utilização da receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), tais como o empenho de despesas maior que os recursos recebidos naquele ano e o descumprimento do investimento mínimo de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Conforme o TCE, o ex-prefeito gastou 115,41% do total recebido de recursos do Fundeb. Isso representou R$ 602 mil a mais de despesas. Além disso, a gestão realizou despesas impróprias com os recursos da educação.