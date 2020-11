Talismã | Diogo Borges mostra força política, tem maior votação no Sul do Estado e faz os noves vereadores da Câmara

Prefeito consegue mais de 80% dos votos válidos e fica com a segunda maior votação do Tocantins

por Redação

Um prefeito tem chamado a atenção no Sul do Tocantins pela forma positiva que vem construindo sua carreira política: Diogo Borges (DEM), prefeito reeleito de Talismã com 82,76% dos votos válidos, a maior votação de prefeito nessa Região. Além disso, sua articulação e força política favoreceu a eleição de noves vereadores que compuseram sua coligação, ou seja, 100% da Câmara.

“Esses números revelam os esforços que desenvolvemos para transformar Talismã num município estruturado e bom de viver. O povo e as lideranças políticas reconheceram nosso trabalho e confirmaram apoio e votação expressiva”, disse Diogo, que obteve a votação mais expressiva do Sul do Tocantins e a segunda maior do Estado, ficando atrás apenas do prefeito de Taipas do Tocantins, Sílvio Romero, que conquistou 84,57% dos votos válidos.

100% da Câmara

Outro indicativo que revela a articulação e força política do prefeito Diogo foi a conquista de 100% da Câmara de Vereadores, cujas cadeiras foram alcançadas por candidatos da chapa do prefeito à reeleição.

Foram eleitos e eleitas ao legislativo de Talismã: Diene Silva (DEM), Feitosa (DEM), Itamar do Assentamento (Cidadania), Manoel do Pará (DEM), Marquim da Vila (PSD), Nara da Saúde (DEM), Severino Barreirinha (PSD), Ueliton (Cidadania) e Zezinho (Cidadania).

Votação

Diogo Borges obteve 1.766 votos válidos, sendo 1.553 votos a mais que o segundo colocado, Jairo Diógenes (Solidariedade) e 1611 votos a mais que o terceiro colocado, Juvenil Dourado (PT). Do total do eleitorado, apenas 3,83% votou branco ou nulo.

Além de prefeito de Talismã, Diogo Borges é vice-presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), e revela estar inclinado a disputar a presidência da entidade em 2021.