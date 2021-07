Share on Twitter

Aproximadamente 05 (cinco) Policiais Federais cumprem o mandado de busca e apreensão expedido pela 4ª Vara Federal de Palmas/TO, na cidade de Esperantina/TO.

A investigação teve início após abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal-PRF, onde um indivíduo fugiu após ser abordado com carro clonado e documento falsificado, na cidade de Paraíso do Tocantins/TO. Durante a abordagem o suspeito saltou do veículo em movimento, na estrada, e conseguiu fugir dos policiais.

O fato narrado foi informado à Polícia Federal e, após inúmeras diligências, conseguiu-se identificar o suposto infrator e o local em que reside. A ação visa robustecer o conjunto probatório já existente e colher elementos de eventuais outras infrações penais, assim como possível participação de outros envolvidos.

O suspeito é investigado pelos crimes de receptação e uso de documento falso, cujas penas somadas, ultrapassam os 10 (dez) anos de reclusão.

Destaca-se que, em razão da atual crise de saúde pública, foi adotada logística especial de prevenção ao contágio com distribuição de EPIs a todos os envolvidos, a fim de preservar a saúde de policiais, testemunhas e investigados.