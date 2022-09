Share on Twitter

Por Wesley Silas

Segundo apurou o Portal Atitude lideranças ligadas ao ex-governador Carlesse sentiram “o frio do afastamento e desinteresse” dele seguir na candidatura ao Senado.

Contudo, assessores ligados a Carlesse desmentem as conversas de bastidores, porém outros aliados dão como certo a sua desistência da candidatura ao Senado. No site do TSE os 05 principais candidatos ao senado aguardam julgamento das respectivas candidaturas. Esperar para ver….