por Redação

A Câmara Municipal de Gurupi realizou uma Sessão Solene para posse ao vereador Paulo Cesar Lemos da Silva – PC, durante a segunda sessão ordinária de 2022. O evento contou com a presença da população gurupiense, autoridades do município, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes e o vice-prefeito, Gleydson Nato.

O suplente de vereador Paulo Cesar – PC (PTB) passa a ocupar a vaga do vereador Professor Davi Abrantes (PTB), que se afastou do cargo para assumir a secretária municipal de educação, função antes exercida por Amanda Costa.

Após a posse oficial e juramento, foi concedida a palavra ao empossado que, além de agradecer de uma forma especial toda a comunidade e todas as pessoas que o ajudaram, se colocou à disposição dos demais para juntos trabalharem em prol do Município.

“Nesse mandato eu quero contribuir com minha cidade apresentando projetos para melhoria de toda a população, sei que é um desafio grande, me comprometo em corresponder às expectativas, com muito serviço, muita atuação. Agradeço a todos que me ajudaram chegar até aqui e me coloco a disposição para somarmos forças para o bem de Gurupi”. Finalizou Paulo Cesar – PC.

O presidente da Câmara, vereador Rodrigo Maciel, explicou a tramitação e desejou boas vindas ao vereador.

“Nós tivemos a honra de empossar e receber o novo vereador Paulo Cesar – PC, nós cumprimos o regimento interno convocando o suplente de vereador Elvan Leão, e porventura de estar como secretário de infraestrutura ele se licenciou e convocamos o segundo suplente, Paulo Cesar. Desejamos a Ele um bom trabalho, estamos à disposição como presidente desta Casa de Leis. Que ele possa cumprir com seriedade e transparência ao seu eleitorado, fazendo o melhor pela população de Gurupi, Boas vindas, ao novo vereador”. Finalizou Maciel.

Perfil do vereador

Paulo Cesar Lemos da Silva, mais conhecido como PC, nasceu em 1973 na cidade de Gurupi, estado do Tocantins. Filho da professora Raimunda Lemos e do produtor rural Sipriano Gomes da Silva, conhecido como “Seu Neto”. Estudou o seu colegial no Colégio Paroquial Bernardo Sayão.

Formou-se em Ciências Contábeis pela até então FAFICH, no ano de 1996, abriu seu escritório de contabilidade no ano de 1999, empregando dezenas de pessoas e auxiliando inúmeros clientes.

No ano de 2010, formou-se em Direito na Unirg.

É pai de 4 (quatro) filhos, sendo eles: Matheus, Paulo Cesar Filho, Jorge Henrique e Cipriano Neto.

Sua companheira se chama Aryadina Lopes, com a qual teve três de seus filhos.

Atualmente, exerce as profissões de contador, advogado e produtor rural, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da cidade de Gurupi e gerando dezenas de empregos diretos e indiretos.

Coloca-se à disposição da comunidade gurupiense para colaborar com o seu desenvolvimento, sendo uma nova voz em busca da representação dos interesses de toda a sociedade e com sentimento e dedicação para a mudança, sendo hoje 2º vereador suplente do partido PTB de Gurupi.

Seu desejo é verdadeiramente exercer a função do vereador, que é fiscalizar os atos da Prefeitura, utilizando-se da sua competência do ponto de vista fiscal, pois é contador em Gurupi a mais de 24 (vinte e quatro) anos, quanto do ponto de vista legal, com sua formação em direito, propor projetos de lei que atendam às necessidades da população, exercer um mandato participativo e construtivo, atendimento à população e deslocamento aos bairros para vivenciar a realidade de todos os setores da cidade, dentre diversas outras.

Possui experiência como gestor da coisa pública, pois no período de 31 de julho de 2015 até 31 de março de 2016 foi o presidente do IPASGU (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Gurupi) e GURUPI PREV (Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi). Nestes 8 (oito) meses, além de uma excelente gestão financeira, competência e zelo com o dinheiro público, pois o patrimônio da instituição sob sua responsabilidade aumentou em quase R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), e o que mais marcou sua administração foi o trato humano, humildade, compreensão e atenção para com todos os colaboradores da instituição e aos beneficiários do instituto, buscando sempre atender a todos da melhor maneira possível.

Antes de assumir esta vereança atuava como Gestor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Gurupi. Local onde, com muita competência deixou um legado de organização e comprometimento para com a atuação pública.

Por tudo isso e muito mais, junto à comunidade, pretende com o cargo de vereador suplente desta Câmara Municipal trazer um novo nome, com novas ideias, muita vontade, desejo e determinação em batalhar por uma cidade cada vez melhor para todos e cumprir o verdadeiro papel de um parlamentar.