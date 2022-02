por Wesley Silas

O suplente de deputado Estadual confirmou ao Portal Atitude que irá assumir o cargo de deputado estadual às 09 da manhã da próxima quarta-feira, 16, na Assembleia Legislativa do Tocantins.

Nas eleições de 2018, o fisioterapeuta e bacharel em Direito, Gutierres Torquato se candidatou pelo PSDB e recebeu 13.874 votos. Este resultado o deixou na 1º suplência de deputado estadual pela coligação Renova Tocantins. Ele sempre lembra que naquela eleição teve mais votos que outros sete deputados eleitos, como Cláudia Lelis, Amália Santana e Júnior Geo.

Fidelidade partidária

Em relação a fidelidade partidária, devido ele ter conseguido a primeira suplência no PSDB e nas eleições de 2020 ele deixou a agremiação para disputar a prefeitura de Gurupi pelo PSD, Torquato diz que não lhe trará problemas.

“São duas coisas. Primeiro eu era da coligação que tinha o PSB e o PSDB e, segundo é que eu tenho carta de anuência do PSDB e sai com autorização. Não tem nenhum problema”, disse.

Representar a região sul

Para Gutierres ele assumirá o cargo com grande responsabilidade e pretende aproveitar a oportunidade dada pelo deputado Ricardo Ayres para defender a região sul do Tocantins e tem na pauta a defesa da pavimentação da TO-365, que liga Gurupi ao povoado do Trevo da Praia.

“O Ricardo Ayres está nos concedendo esta oportunidade de representar a região e eu vou tentar fazer o melhor possível e o que eu puder defender de pautas importantes que sejam de interesse da região, do segmento industrial devemos sua presença forte no Estado e aqui em Gurupi temos a Cooperfrigu e as pautas de geração de emprego vamos defender. Vamos também mostrar o potencial econômico da região, algumas questões que movimentam a economia. Seja por muito ou pouco tempo que eu ficar na Assembleia quero deixar a marca de ser muito participativo e esforçarei ao máximo para fazer em comum acordo com os segmentos organizados da região”.

Segundo ele nos próximos dias ele estará junto com uma comissão de moradores do Trevo da Praia para reivindicar a pavimentação da estrada que e liga Gurupi ao povoado do Trevo da Praia.

“Em conversa com eu tive com o Wanderlei, ele mostrou que está sensível à situação, sabe da importância desta estrada, está com vontade de tomar todas as providências. Ele mostrou muito motivado a lutar pela questão da pavimentação desta rodovia”, disse.

Candidatura para 2022

A reportagem do Portal Atitude questionou Torquato sobre sua participação na eleição de 2022, lembrando que durante a filiação do ex-prefeito Laurez Moreira no PDT, seu nome foi ventilado como pré-candidato a deputado federal.

“Estamos construindo ainda e vamos aguardar definições. Tem um movimento muito forte para que a gente seja e tem até uma tendência, mas não tem nada definido e isso vai ser uma construção. Minha preocupação agora é aproveitar ao máximo esta oportunidade que eu estou tendo”, disse.