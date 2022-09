Por Ascom Amastha

Desde que aceitou o desafio de ser suplente de Carlos Amastha na candidatura ao Senado pelo PSB, o empresário Oswaldo Stival não tem medido esforços na busca por apoio das lideranças de Gurupi e região. A caminhada tem surtido efeito é extremamente positiva. Todos os dias, líderes gurupienses e de cidades vizinhas aderem à campanha e se engajam na luta para eleger um representante da região no senado.

“Um compromisso que estou fazendo com Gurupi e a região sul: escolhemos o Oswaldo Stival como primeiro suplente pois a região necessita de representatividade na prática. Do primeiro ao último dia, nós vamos compartilhar esse mandato, todas as escolhas serão em conjunto”, ressaltou Carlos Amastha.

“Sem dúvida, a nossa campanha aqui em Gurupi e na região sul, cada dia engrandece e cresce com grandes apoios das liderança e pessoas de cidades vizinhas e de Gurupi. Queremos realmente, até o dia das eleições, estar aglutinando e buscando essas lideranças para que o Tocantins mude, que a nossa região sul tenha representatividade e que a nossa Gurupi seja sempre grande e cada dia maior. Todas essas lideranças são pessoas comprometidas com a nossa região”, declarou Oswaldo Stival.

De fato o que se vê, são lideranças de peso, declarando seu apoio e voto a Amastha e Stival, e também fazendo o trabalho corpo a corpo, olho no olho, falando das propostas e buscando ainda mais eleitores. Em Gurupi, por exemplo, as declarações de apoio vieram dos candidatos a deputado estadual e federal Eduardo Fortes e Kita Maciel respectivamente, que no último dia 31, reuniram uma multidão em Gurupi, reforçando o apoio a Amastha e Stival.

“Esse apoio é de coração e eu tenho certeza que vamos ganhar essas eleições porque vocês dois merecem. Aqui tem duas pessoas que colocaram seus nomes à disposição para o senado e tem as melhores propostas para o Tocantins”, declarou Eduardo Fortes.

Kita Maciel, reiterou que Gurupi precisa de representantes sérios e comprometidos com a região.

“Estamos numa caminhada e com fé em Deus será vitoriosa. Nós precisamos do Amastha que é um homem trabalhador, fez uma gestão de excelência em Palmas e, aqui temos mais motivo para ajudar o Amashta, porque temos o Oswaldo Stival, o maior gerador de empregos da nossa cidade. Esse mandato conjunto trará muitos benefícios para Gurupi e região”, concluiu.

“Amastha e Stival são sinônimos de mais desenvolvimento para o nosso Estado e para Gurupi e região”, acrescentou o primeiro suplente de vereador na Câmara de Gurupi, Zezinho Antunes.

E não são só os líderes políticos que vêem em Amastha e Stival bons nomes para representá-los no Senado Federal. De Gurupi, as agentes comunitárias de Saúde, Ana Valesca, Maria do Livramento, Marta Ribeiro e Maria Aparecida também declararam apoio à Amastha. “Decidimos apoiar Amastha e Stival por acreditar que são homens honestos e trabalhadores que têm uma visão de um futuro melhor para o nosso Estado e no senado serão a nossa voz, a voz do Tocantins no Congresso Nacional”, destacou Ana Valesca.

Aliança

Em Aliança do Tocantins, três vereadores declararam apoio a Amastha e Stival. “Amastha juntamente com Stival vão fazer um belíssimo trabalho e honrar todos os tocantinenses. São homens com serviços prestados por todo o Tocantins”, declarou o vereador Lelis dos Salgados.

“Carlos Amastha e Oswaldo Stival, duas grandes lideranças do nosso Tocantins, que irão contribuir bastante para o desenvolvimento do nosso Estado. Juntos com Amastha e Stival somos fortes”, complementou o vereador Vilmar Macedo.

Quem também se uniu aos pares, foi a vereadora Maria do Custódio. “Por acreditar que Amastha e Stival estarão dando prosseguimento ao crescimento do nosso Estado do Tocantins e, principalmente, da nossa região Sul, no dia 2 de outubro, vamos todos votar para senador Amastha e Stival”, declarou.

Formoso

Líder forte na região de Formoso do Araguaia, Júnior Veras destaca a importância da representatividade. “Nós de Formoso do Araguaia vamos agregar nessa campanha para eleger Amastha e Stival. Vamos lutar para vencer essa eleição para senador, nossa região precisa de bons representantes”, disse.

“Estamos juntos e vamos à vitória, porque Formoso e região precisam de um representante que de fato olhem para nós, que traga investimentos”, declarou o ex-prefeito de Formoso, Hermes Azevedo.

Peixe

Os vereadores em Peixe, Josinei Pereira Pinto e Professor Neto, falaram o porquê votar em Amastha e Stival. “Gurupi é parceira da nossa cidade e Stival um gerador de emprego e renda, empresário que acreditou no nosso Estado, se instalou na região Sul e sua empresa é uma das maiores da região. Acredito que se eleitos, poderão trazer mais empresas para o Estado”, destacou.

“Estou com Eduardo Fortes para deputado estadual e ele está com Amastha e Stival. Aposto nesse trio para mudar o Tocantins e trazer benefícios para nossa região”, complementou o vereador Professor Neto.