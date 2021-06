Projeto tem como foco o fortalecimento da economia pós pandemia

por Vania Machado

“É uma grande honra receber o Bispo Guaracy e seu filho, conversar sobre os projetos futuros e saber que contamos com o apoio deles no projeto que estamos desenvolvendo para o fortalecimento da economia pós pandemia, que tem o objetivo de melhorar a vida do cidadão tocantinense. O foco é fazer uma gestão com um olhar sensível àquelas pessoas menos favorecidas. E nesse grande projeto, toda parceria será bem-vinda”, destacou o governador Mauro Carlesse.

O suplente de senador Bispo Guaracy destacou o caráter municipalista da gestão e o empenho do Governador em devolver o Tocantins aos trilhos do desenvolvimento. “Eu vejo que o governador Carlesse tem a mesma visão de quando o Tocantins foi criado, para ser o Estado da livre iniciativa e da prosperidade, onde a família é protegida e a sociedade é beneficiada. O apogeu desse governo é justamente fazer com que esse Estado progrida cada vez mais e isso daí é possível conseguir com uma boa administração, com honestidade que é característica de seu governo e, com este solo fértil, este sol e as águas que nos abençoam. Certamente esse Estado representa o futuro da nação brasileira. Vamos caminhar juntos para ter um Tocantins cada vez mais abençoado”, ressaltou.

“Nós temos andado por todo o Tocantins e tem nos surpreendido o desenvolvimento que vem acontecendo no Estado, isso é uma realidade. Mas para que isso aconteça é necessário que haja um governo que visa o desenvolvimento, um governo que abra as portas, que desburocratize aquilo que precisa ser tocado para frente. O Tocantins tem avançado com responsabilidade”, complementou Guaracy Júnior.

Também participaram da reunião, o presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade; o secretário extraordinário de Assuntos Parlamentares, José Humberto Marquez; o chefe de Gabinete da Governadoria, Sebastião Albuquerque; dentre outras lideranças.