O candidato a presidente da OAB subseção de Gurupi, Paulo Izidio, reuniu vários advogados durante a inauguração do comitê de campanha que aconteceu na noite desta quinta-feira (21). O evento contou ainda com a participação do candidato a presidente da Seccional, Leornardo Maciel.

por Régis Caio

A chapa inovação e renovação informou que tem propostas de quem vive o dia a dia nos sistemas de justiça e sabem como fazer. “Entra gestão e sai gestão e a justiça cada vez mais se precarizando a revelia da OAB. É preciso mudar o rumo, reajustar o foco, renovando e inovando as pessoas, as ideias e os ideais”, disse o candidato Paulo Izidio.

Presente no lançamento, o candidato da OAB seccional Tocantins, Leonardo Maciel disse que a Chapa é limpa, com foco na renovação e composta por mais de 99% de pessoas que nunca participaram de chapa em eleições da OAB no Tocantins.

“A advocacia e a sociedade precisam de mudança nos quadros da OAB. Advogados e Advogadas livres, limpos, sem cabresto político e que colocam os destinos de sua profissão acima de vínculos de amizade, ou de pequenas vantagens pessoais e passageiras”, enfatizou.

A chapa da subseção em Gurupi é composta por três mulheres e visa dar oportunidade para todos.

Chapa Inovação e Renovação

Paulo Izidio – Presidente Subseção

Camila Lopes – Vice-presidente

Fernando da Glória – Secretário Geral

Weslany Ferreira – Secretária Adjunta

Aline Ribeiro – Tesoureira