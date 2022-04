Conforme mostrou o Portal CT, o grupo do presidente do PSB do Tocantins, Carlos Amastha, e do empresário e Oswaldo Stival (PSB) faz as contas para mostrar ao governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) que pode ter mais a oferecer na vaga de vice do que o ex-prefeito de Gurupi Laurez Moreira (PDT).

DA REDAÇÃO

Segundo o site, Stival está à disposição do PSB para, caso necessário, e possível, seja indicado como companheiro de chapa do governador.