por Wesley Silas

O anúncio aconteceu nesta terça-feira, 19, no auditório na Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), em Palmas, com a presença de pré-candidatos às eleições proporcionais.

Tendo como sua principal concorrente a senadora Kátia Abreu, a professora Dorinha mostrou que tentará repassar uma imagem para mostrar que esconde na aparência de mulher requintada uma personalidade forte.

“Sou mansa e educada, mas não briguem comigo. Quem quiser disputar comigo que seja no voto”, disse em seu discurso Dorinha Seabra.

Para Dorinha ela escolher fechar aliança com o governador Wanderlei pelas afinidades entre os dois e pelo governador ser conhecedor do povo tocantinense.

“Governador Wanderlei, é um orgulho caminharmos juntos pelo Tocantins, por acreditar no nosso estado e querer o melhor para todos os tocantinenses. O União Brasil está com o você, um governador que conhece o Tocantins e nosso povo, que trata as pessoas com respeito e quer o bem do nosso Estado. Vamos seguir juntos para fazer do Tocantins”, disse.