Em entrevista ao Portal Atitude o ex-senador Vicentinho Alves (PP) declarou que vai apoiar a reeleição do governador Wanderlei Barbosa, comentou sobre seu nome ser sondado como vice na chapa e chegou a cutucar o ex-governador Mauro Carlesse: “O gigante caiu e espero que nunca mais volte a vida pública”.

por Régis Caio

Vicentinho Alves esteve nesta terça-feira (23) acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro em Porto Nacional, no lançamento do Projeto DNA do Brasil. Para o Portal Atitude o ex-senador comentou sobre sua situação política, dentre elas, a possibilidade de vice na chapa do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

“Me filiei ao PP à convite da senadora Kátia Abreu e vamos a luta para buscarmos o desenvolvimento do Tocantins. Estarei apoiando a reeleição da senadora e do meu filho, deputado federal Vicentinho Júnior, que também filiou ao PP. Sobre a vice, não existe candidatura, a vice é uma composição de confiança do governador, meu nome foi sondado e sou grato pela lembrança, no momento o meu foco é ser apenas um militante do governador e vou ajudar para que ele seja reeleito”, disse Vicentinho.

“O gigante caiu”

O ex-senador ainda cutucou o ex-governador Mauro Carlesse, que fora seu adversário nas eleições suplementares de 2018. Carlesse recentemente renunciou ao cargo. “Disputei um governo de forma transparente e de forma descente, não deu certo e fiquei tranquilo pois prevaleceu a democracia, agora está provado que o gigante tombou. Aquele que eu dizia e alertava em 2018 já ta fora do páreo e da vida pública e espero que para nunca mais voltar”, finalizou.