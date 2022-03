Nesta quinta-feira, 31, o PDT-TO abonou a ficha de filiação do atleta e ex-vereador de Gurupi, Sérgio Vieira Marques (Soró) que vai ser um dos nomes pedetistas na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa.

por Régis Caio

“O Soró tem uma bela história em nosso Estado, principalmente em defesa do esporte e de todas as áreas sociais, que são importantes para o povo tocantinense. Tenho certeza de que será um grande representante na Assembleia Legislativa do nosso Estado”, disse o presidente do PDT, Laurez Moreira.