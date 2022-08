por Wesley Silas

Quadro dias após anunciar desistência da candidatura a deputado estadual pelo PDT, ex-assessor político no grupo de Siqueira Campos, Sérgio Vieira Marques – o Soró, anunciou na noite desta segunda-feira, 22, o seu apoio ao candidato a deputado estadual, Eduardo Fortes (PSD).

“A partir de hoje eu chego com a humildade de um aprendiz, mas com disposição de trabalhar e continuar construindo o melhor para Gurupi. Será sem sombra de dúvidas, com o apoio do grupo que dele e com o nosso que vai se ajuntar com ele, com certeza Gurupi vai ter um grande representante na Assembleia Legislativa para defender os interesses da região sul e do Estado do Tocantins”, disse.

“O Eduardo Fortes se assemelha muito com a minha vida diária. É um cidadão que tem amor ao próximo e é humilde, trabalhador e dedicado a servir as pessoas”, reiterou Soró.

O candidato Eduardo Fortes considerou o apoio de Soró fortalecimento dos grupos Stival com o dele em busca da representatividade política da região sul do Tocantins.

“A gente sabe do carisma, da capacidade e do caráter do Soró e vem fortalecer ainda mais o nosso grupo e ele vai estar com a gente na coordenação juntamente com todos que já estão e podem ter a certeza que vamos fazer a campanha mais bonita do Estado do Tocantins. Será uma campanha séria e correta sem falar mal de ninguém”, disse Fortes.

O anuncio foi feito em um hotel de Gurupi e contou com a presença de aliados e do empresário e candidato a primeiro suplente de senador Oswaldo Stival (PSB), na chapa de Carlos Amastha (PSB).

“Eu fico feliz demais porque o Soró é uma pessoa da família desde que chegamos a Gurupi e, juntamente com o Siqueira Campos nosso eterno governador estes anos todos juntos. O Soró vem hoje brindar a candidatura do Eduardo e para todos nós de Gurupi é uma recuperação do valor político que Gurupi tem e acho que nós temos que eleger muitos representantes da cidade e não é o Eduardo porque tem outros representantes. Vamos começar aqui com o Soró e Eduardo a construir esta nova fase política de crescimento político da região sul”, disse o empresário Oswaldo Stival.