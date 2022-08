Por Wesley Silas

Em nota enviada ao Portal Atitude, Soró citou sua participação nos quatro governos de Siqueira Campos, e aliado do deputado Eduardo Siqueira Campos; sem jamais mudar seu jeito de ser. “A minha humildade e a conhecida abnegação que me impôs muitos sacrifícios”, disse.

“Pautei-me pela coerência e prossegui trabalhando pelo progresso de Gurupi e do Tocantins, até que em 1996 conquistei de forma extraordinária o mandato de vereador, sendo reeleito no ano de 2000. Em 2002 fui candidato a deputado estadual e obtive mais votos do que muitos do que assumiram o mandato, porém fui vítima da legislação que me deixou fora da assembleia, mesmo com expressiva votação”, completou.

Desistência

Soró destacou que entrou na disputa política deste ano por enxergar a possibilidade de ser eleito e representar Gurupi na Assembleia Legislativa pelo PDT, “do prezado líder Laurez Moreira, apoiando o atual Governador Wanderlei Barbosa e a extraordinária deputada Professora Dorinha para o senado”.

“Faço isso de cabeça erguida e na certeza de facilitar a escolha e diminuir a enorme divisão, que pode prejudicar Gurupi, na sua representação na assembleia legislativa”.

Segundo Soró, apesar da sua desistência, ele continuará na campanha eleitoral apoiando a chapa majoritária do governador Wanderlei Barbosa.

“Estarei firme na campanha eleitoral, agradecendo o apoio dos incontáveis amigos e líderes que manifestaram o seu apoio à minha candidatura, que a partir de agora, deixa de existir. Jamais desistirei de Gurupi e do Tocantins e seguirei guiado pelos ideais de Siqueira Campos, firme e determinado na chapa majoritária, homologada pela convenção do meu partido”, arremata Sérgio Vieira Marques – Soró

Confira a íntegra da nota:

Como um apaixonado pela política e inspirado pela criação do Estado do Tocantins, comecei minha vida partidária, apoiando o honrado cidadão José Wilson Siqueira Campos em 1988. Junto com ele, fui igualmente apoiador da campanha do deputado federal Eduardo Siqueira Campos, e daí para frente, pautei-me pela coerência e prossegui trabalhando pelo progresso de Gurupi e do Tocantins, até que em 1996 conquistei de forma extraordinária o mandato de vereador, sendo reeleito no ano de 2000. Em 2002 fui candidato a deputado estadual e obtive mais votos do que muitos do que assumiram o mandato, porém fui vítima da legislação que me deixou fora da assembleia, mesmo com expressiva votação.

Ao todo atravessei quatro governos de José Wilson Siqueira Campos, sem jamais mudar meu jeito de ser, a minha humildade e a conhecida abnegação que me impôs muitos sacrifícios, porém, graças a Deus, com as condições para criar meus quatro filhos, um deles já morando nos braços do Senhor.

Chego ao atual processo politico de 2022 , quando enxerguei a possibilidade de tentar novamente representar Gurupi na assembleia legislativa, dessa vez, filiado ao PDT, do prezado líder Laurez Moreira, apoiando o atual Governador Wanderlei Barbosa e a extraordinária deputada Professora Dorinha para o senado.

Passadas as convenções e melhor analisando o quadro, vejo-me entusiasmado para prosseguir apoiando a chapa majoritária que tem Laurez Moreira como vice-governador de Wanderlei Barbosa e da senadora Dorinha, abdicando, no entanto, da minha pretensão e candidatura a deputado estadual.

Faço isso de cabeça erguida e na certeza de facilitar a escolha e diminuir a enorme divisão, que pode prejudicar Gurupi, na sua representação na assembleia legislativa.

Estarei firme na campanha eleitoral, agradecendo o apoio dos incontáveis amigos e líderes que manifestaram o seu apoio à minha candidatura, que a partir de agora, deixa de existir. Jamais desistirei de Gurupi e do Tocantins e seguirei guiado pelos ideais de Siqueira Campos, firme e determinado na chapa majoritária, homologada pela convenção do meu partido.

Sérgio Vieira Marques – Soró