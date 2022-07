Por Wesley Silas

Sem conversas ao “pé do ouvido” entre a deputada professora Dorinha Seabra (UB) e o governador Wanderlei Barbosa (Republicano) mostraram, aparentemente, que estão distantes dos anunciados nas rodadas de conversas política sobre uma suposta aliança na composição da chapa neste momento em que falta uma semana para os pré-candidatos possam oficializar suas candidaturas às eleições de 2022 e o prazo para encerramento das convenções terminam no dia 05 de agosto.

“Eu não vim acompanhada do governador, mas cheguei mais cedo e o Rodrigo apoia ele. Estamos discutindo porque o momento é de ver como o União Brasil vai tomar a decisão em relação a composição. Eu tenho conversado com todo mundo como o governador e com outros pré-candidatos e logo a gente definirá”, disse Dorinha Seabra ao Portal Atitude.

Faltando três semanas e dois dias para o encerramento dos encontros para terminar o prazo de oficialização das candidaturas, o governador Wanderlei Barbosa disse que anunciará o nome do pré-candidato (a) ao senado nas próximas duas semanas.

“Nós temos conversado com a professora Dorinha, conversamos uma vez, e vamos voltar a conversar novamente pois tenho conversado com outros pré-candidatos ao senado e acredito que no máximo daqui duas semanas nós teremos a definição de grupo”, disse o governador sobre a difícil decisão, devido ao pré-anuncio em apoiar a reeleição da senadora Kátia Abreu, considerada uma das maiores estrategistas política do Tocantins.

Laurez: “um nome que soma em qualquer projeto”

Logo após o deputado Gutierres Torquato e o ex-prefeito de Gurupi ter defendido a reeleição do governador Wanderlei, com o adendo, de ter na chapa a professora Dorinha, o governador Wanderlei deixou claro apenas sua preferência pelo possível vice.

“Laurez é um nome importante para o Sul do Estado e para o Tocantins. É um nome de muita experiência que foi vereador, deputado estadual, deputado federal e foi prefeito com muita qualidade para Gurupi. Então, é um nome que soma em qualquer projeto e eu tenho conversado muito com o Laurez”, disse.