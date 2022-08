Por Redação

O pré-candidato ao Senado e presidente do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) no Tocantins, Ataídes Oliveira, destacou nesta segunda-feira, 1º de agosto, sua boa relação com Eurípedes Júnior, que obteve decisão favorável do ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para retorno à presidência nacional do partido.

O PROS foi fundado em 4 de janeiro de 2010, em Planaltina (GO), e recebeu registro oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 24 de setembro de 2013. Ataídes Oliveira foi um dos nomes que ajudaram a fundar a legenda. “Possuo uma boa relação com o Eurípedes e estamos trabalhando para que o PROS tenha, pela primeira vez, um senador no Congresso Nacional”, afirmou Ataídes.

Um dos nomes mais competitivos

No Tocantins, Ataídes é um dos nomes mais competitivos na disputa pela única vaga que haverá para o Senado Federal nas eleições de 2022. O pré-candidato reassumiu a presidência do PROS no Estado em março deste ano. Desde então, tem construído uma legenda forte e competitiva.

O partido que tem como principais bandeiras a redução de impostos e o combate à corrupção. Ataídes, que participou ativamente da criação e do registro do partido no TSE e também foi o responsável por fundar o Diretório Estadual do PROS em 2013.