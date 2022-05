Por Wesley Silas

O governador Wanderlei considerou o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PDT) com potencial político.

“As conversações tão boas e o Laurez é um grande líder e todo mundo conhece sua capacidade, o potencial do grande homem público que o Laurez é. Estando perto do Laurez para mim é uma grande honra”, disse.

Indagado pela reportam sobre o nome de Laurez como possível vice. Ele disse: “Vamos decidir lá na frente e eu não posso atropelar um líder que tem um projeto, mas os nossos projetos eles se assemelham e por isso precisamos discutir muito para estarmos juntos, se Deus quiser”, disse Wanderlei.

Enquanto isso, nos bastidores do evento que aconteceu no Trevo da Praia houveram conversas sobre outros nomes como o do pré-candidato ao governo Osires Damasso (PSC) e Edson Tabocão (PSD). O cargo de vice-governador na chapa de Wanderlei Barbosa é considerado um dos mais competitivo devido a reeleição do atual governador que deverá se afastar do cargo 06 meses antes da eleição para concorrer uma das duas vagas ao senado em 2026.