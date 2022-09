Por Wesley Silas

Enquanto alguns candidatos da majoritária não se arriscaram em fazer comício na feira Coberta, saída para Peixe, devido ao grande espaço e temor de não reunir o número de pessoas necessárias para ouvir suas propostas, o candidato a deputado Estadual, Eduardo Fortes conseguiu reunir mais de 2 mil pessoas no evento que fechou a consolidação da sua candidatura.

“Só tenho gratidão ao povo que está reconhecendo nosso trabalho que há muito tempo estamos prestando na cidade de Gurupi e região ajudando muitas pessoas. No encerramento da nossa campanha fomos recebidos por moradores de vários setores de Gurupi como da Vila São José em um evento lindo que aproveitei para comemorar o meu aniversário juntamente com a população no Mercado Municipal da saída para Peixe com a presença de mais de 2 mil pessoas”, disse Fortes.