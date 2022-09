Por Redação

Figura emblemática na história do Tocantins, o ex-governador Siqueira Campos divulgou nesta quarta-feira (28) um vídeo de apoio à candidatura da senadora Kátia, que busca renovar seu mandato. Siqueira já havia pendurado o banner da candidata no muro de sua casa em Palmas, deixando clara a sua opção para o Senado. A senadora também recebeu apoio do ex-senador Vicentinho Alves durante visita à Pindorama nesta terça-feira (27), outra manifestação importante nesta reta final.

Aos 94 anos e extremamente lúcido, Siqueira ligou para Kátia nesta terça-feira para dizer que iria gravar um vídeo de apoio “não apenas pela Kátia, mas para o estado não ficar no atraso”. A senadora chegava em Dianópolis para uma caminhada com prefeitos e líderes da região quando recebeu a ligação de Siqueira.

No vídeo, enviado nesta quarta-feira, em que pede voto para Kátia no Senado, Siqueira destaca a trajetória política de Kátia representando o Estado.

“É preciso que se diga, em alto e bom som: Kátia é uma das figuras mais importantes da política brasileira. É uma senadora que honra a representação do Tocantins. Eu vivo cheio de entusiasmo esperando a hora de votar em Kátia Abreu”, declarou.

No dia anterior, a senadora participou de uma reunião em Pindorama com o ex-senador Vicentinho Alves, com a presença dos principais apoiadores da família no município e região. Ao lado de seu filho Tiago Tapajós, prefeito da cidade, o senador destacou a importância da continuidade dela, no Senado, e de Vicentinho Júnior na Câmara dos Deputados em Brasília.