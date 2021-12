Share on Twitter

O ex-governador José Wilson Siqueira Campos, 93 anos, assinou sua ficha de filiação ao Partido Liberal (PL). Ele estava no Democratas (DEM). A filiação de Siqueira coincide com a entrada do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal.

da redação

A informação foi divulgada pelo deputado federal Vicentinho Júnior nas suas redes sociais nesta sexta-feira (03/12). “Seja muiiito bem vindo ao nosso Partido Liberal, eterno governador, história viva da política tocantinense”, escreveu o parlamentar.