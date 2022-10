Por Redação

Sindicatos Rurais do Tocantins decidem acompanhar Faet em defesa da candidatura de Bolsonaro à Presidência da República.

“Não podemos mais aceitar que as pessoas se omitam de suas obrigações e deixem de se manifestar livremente a respeito do futuro do nosso país. Estamos diante de um momento sem igual em que os tocantinenses e o povo brasileiro precisam escolher o Brasil que nós queremos para nossos filhos e netos, e mais, se ficamos de braços cruzados ou se lutamos pelo que a gente acredita ser o melhor pra todos”.

As palavras firmes e diretas são do presidente do sistema FAET/Senar, Paulo Carneiro, após a reunião especial e virtual que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins – FAET, realizou nesta sexta-feira, 7 de outubro. A conversa franca foi com os presidentes dos Sindicatos Rurais do estado por meio de videoconferência e teve como objetivo definir um posicionamento único das entidades diante do pleito eleitoral no próximo dia 30 de outubro e as ações a serem realizadas.

Por unanimidade, os presidentes dos sindicatos rurais manifestaram apoio integral à iniciativa da Federação de unificar as ações em prol da candidatura à reeleição do Presidente Jair Bolsonaro, num trabalho de corpo a corpo, focado no campo das ideias e no respeito às opiniões divergentes. .

Os dirigentes aproveitaram para rechaçar qualquer atitude que vise pressionar trabalhadores e a comunidade em geral a optar por um determinado candidato.

“Precisamos mostrar que esta gestão tem feito muito pelo Brasil, que o país já está dando sinais de plena retomada do crescimento e que, dando continuidade a esse trabalho, mais ainda pode ser feito”, afirmou o presidente.

Como medida aprovada pelos participantes, a FAET vai realizar reunião na próxima semana em Palmas com lideres rurais, produtores, parlamentares e autoridades públicas como forma de sensibilização para a candidatura de Bolsonaro.

A FAET, que já havia enviado Carta Aberta ao Governador Wanderlei Barbosa solicitando o apoio dele no segundo turno das eleições à reeleição do Presidente da República, também solicitou audiência à governadoria para levar os argumentos do setor do agronegócio para que o governador atenda a esse clamor do segmento rural.

Na reunião também ficou decidido que os presidentes dos sindicatos também realizarão mobilizações nos seus municípios junto às autoridades, empresários, representantes das igrejas e líderes comunitários na tentativa de reverter o resultado das urnas que, no primeiro turno, foi favorável ao adversário do Presidente.