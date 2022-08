Por: Assessoria de Comunicação

Sete dos nove vereadores do município de Almas declararam apoio à candidatura de Mauro Carlesse (Agir Tocantins) ao Senado. O grupo se reuniu com o candidato em Palmas nesta terça-feira, 23. Na ocasião, o vereador Marcão da Caçamba (MDB) contou que a decisão foi tomada coletivamente, motivados pelo trabalho que Carlesse realizou no Tocantins quando governador, e pela expectativa de que, no Senado, continue representando os municípios em suas demandas de desenvolvimento.

“Nós, vereadores, temos que ter uma força e a gente está procurando isso. Queremos um senador que tenha a hombridade, a humildade, de nos ajudar enquanto vereadores, de auxiliar nossos municípios”, frisou Marcão.

Hoje, conforme destacou, o que a população de Almas mais espera e precisa de um senador é a destinação de emendas parlamentares para atender a demandas emergenciais. “Almas é um município muito extenso, precisamos de perfuratrizes, de asfalto na periferia. Tem muita poeira no tempo seco e muita lama no período chuvoso, então a gente quer um senador que mande emendas para o município. O Carlesse já foi governador, já entende essa situação e tenho certeza de que vai nos ajudar”, considerou.

O vereador Osvaldo Xavier (Republicanos) reiterou a confiança do grupo no projeto do candidato do Agir. “Vejo que o Carlesse é o melhor nome para representar o nosso Estado e o Senado está precisando renovar. Tenho certeza de que ele vai ajudar muito o Tocantins, como ajudou quando foi governador”.

Ao receber o apoio do grupo, Carlesse reafirmou seu compromisso de trabalhar para levar desenvolvimento a todas as regiões e municípios do Estado. “Representar os municípios é uma questão prioritária. Estamos trabalhando firmes e, com o apoio de vocês vereadores e da comunidade, Almas e todos os demais 138 municípios terão voz no Senado Federal”, frisou.

Além de Osvaldo e Marcão da Caçamba, declaram apoio a Carlesse os vereadores Karla Xavier (Republicanos), presidente da Câmara Municipal; Eurismar Rodrigues – conhecido como Nanha (Republicanos), Gabriel Lopes (PSDB), Erivelton Santos – conhecido como Já Morreu (PMDB) e Eleotério Neto (Progressistas).